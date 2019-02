Caso Fernanda Maciel: Hacen pebre a vidente de matinal por ser una “chanta” 20 febrero

Hace un año y a cuadras de su casa desapareció Fernanda Maciel, chiquilla que estaba embarazada al momento de ser vista por última vez y que está siendo buscada hasta el día de hoy. Desde que se perdió su rastro se han planteado un sinfín de teorías, que van desde culpar a su ex pareja hasta una conexión con una banda de narcotraficantes. Eso sí, ambas son solo hipótesis porque a la fecha no se ha confirmado nada.

A raíz de todos los comentarios y lo mucho que se ha hablado en la prensa sobre su caso, los más mal pensados creen que tanto autoridades como especialistas saben lo que pasó, pero no lo quieren decir. Por eso, Vanessa Daroch , vidente de La Mañana de Chilevisión, decidió recorrer el barrio de la joven hace algunas horas para ver si “recibía algún mensaje por parte de ella” para dar con su paradero.

Después de varios minutos hablando en un enlace que la comunicaba con los panelistas presentes en el estudio, los televidentes quedaron chatos y a través de Twitter expresaron su descontento, ya que la consideraron chanta por no decir nada extra a lo que ya se sabe y no plantear nada concreto: “¿Cómo hay tontos que aun le creen?”, “esta sí que es penca”, “ayyy no, ya me da rabia que se aprovechen del tema”, se podía leer.

¡Mira!

Cómo le creen a esa chanta aprovechadora de Vanessa. Ufff todo por rayting. #lamananachv pic.twitter.com/qoAnH4qhjQ — Patijita2007 (@patijita2007) 20 de febrero de 2019

Estos programas debieran llamarse TODO X el RATING

ya es como mucho, quien es capaz de traer al mejor vidente, no saben que hacer ya !!! Falta que traigan a Superman para que use sus rayos X solamente.#LaMañanaCHV#Bienvenidos13 pic.twitter.com/oqWkWjKjda — Enrique Foos (@EnriqueFoos) 19 de febrero de 2019

Y siguen con el show… #lamaÑanachv — Alfonso Morales (@alfanTT) 19 de febrero de 2019

#lamananachv otra vez daroch …hora de cambiar de canal. Demasiado chanta y puro bla bla. — Hector Barra (@hbarrra) 20 de febrero de 2019

#lamananachv Todas las semanas hablando de este tema y siempre lo mismo… creo que Vanesa Daroch es muy chanta,se supone que lleva mucho tiempo en el caso y a dicho lo mismo que el vidente Ismael de @Bienvenidos13 , del cual encuentro el más seco con los testimonios que a dado — Alejandra Silva Mesi (@MesiAlejandra) 20 de febrero de 2019

La Daroch es otra chanta más que juega con el dolor de la gente , me cuenta creer que haya gente que les crea a estos sinvergüenzas !#lamananachv — miguel jimenez (@migueljimenezbr) 20 de febrero de 2019

¿Videntes? Por favor… No puedo creer que la gente crea en estas tonteras. Aunque puedo entender la desesperación de una familia y querer recurrir hasta lo más insólito. Me pregunto ¿Los matinales se ponen de acuerdo para hablar de lo mismo? #lamañanachv #Bienvenidos13 — Yasmine Jalil Muñoz (@YasmineJalilM) 19 de febrero de 2019

#lamananachv que chanta es vanessa daroch, ahora un motociclista le parece sospechoso.jaja, pero igual que triste que rxistan personas que creen en estos charlatanes y aqui incluyo a todos los supuestos videntes. — Ariela Esparza (@ariela_esparza) 19 de febrero de 2019

Oportunista #daroch -.. No le den pantalla a esta chanta #lamananachv no dijo nada… como pueden invertir dinero y tiempo en este tipo de bla bla bla… Me vine para Hola Chile mejor!!! — Ana Carter (@Anni77a) 20 de febrero de 2019

Daroch más chanta que el poliglota del viva el lunes… Chanta la mina, que manera de. Jugar con la tristeza de las personas… Mal, mal, mal#lamananachv — cristina calderon (@cristinacalxe) 20 de febrero de 2019

Que patética esta Daroch que facilidad para mentir , a tanto llega la desesperación de la mañana por unos puntos mas , Daroch eres una chanta nunca puedes decir nada ! #lamananachv — miguel jimenez (@migueljimenezbr) 20 de febrero de 2019