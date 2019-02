Angélica Sepúlveda se destapó al aire libre para entregar reflexión a sus seguidores 22 febrero

Por estos días Angélica Sepúlveda anda de lo más feliz con su peor es ná turco que se vino a vivir a Chilito para no estar más lejos de ella. Es por eso que hoy poco le importa a la ex chica reality lo que puedan decir de ella, ya que al estar lejos de la televisión se ha dado cuenta de varias cosas, entre ellas, que no le importa el que dirán.

Fue a través de Instagram que así lo dejó saber a todos sus seguidores con una foto en topless: “El secreto de la felicidad es la libertad, el secreto de la libertad es el coraje. Sé valiente, que el miedo no sea tu límite. Amigos queridos, el día que la opinión de los demás deje de importarles se sacarán una mochila innecesaria en sus corazones… El respeto, inclusividad, pluralidad, amor, tolerancia y libertad, son palabras que a muchos les cuesta pronunciar. De mí digan lo que quieran, pero a mi libertad no le ponen cadenas”, escribió.

(También te puede interesar: Angélica confiesa por qué no le contó a Arturo Prat que esperaba un hijo de él)

¡Mish!