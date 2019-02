Vale Roth se puso chora y se tatuó un mensaje para sus haters 31 enero

Hace unos días Vale Roth, se aburrió de las críticas y comenzó a responder a los pesaditos que la molestaban por su vida. De hecho, su última polémica se debió a un gran tatuaje en su brazo, que no fue del agrado de sus seguidores, quienes la trataron de ordinaria y flaite –ver más detalles-.

Pero como era de esperarse eso no tuvo mayor importancia para ella, ya que la chiquilla volvió a sorprender a sus fans; se tatuó una vez más pero “en honor” a quienes la juzgan día a día: “Nunca voy a ser lo que otros desearían que fuera, tan solo soy lo que la vida me está enseñando. Me van a criticar sin motivos, me van a odiar sin razones, me van a lastimar sin darme explicaciones. Me va a doler y quizás me lastime, pero las heridas sanan y aprenderé a vivir de ellas, porque gracias a cada cosa vivida hoy soy lo que soy”, se escribió.

Así entonces, el nuevo diseño que se hizo la modelo tuvo diversas reacciones en la red social, ya que mientras algunos la aplaudieron, otros la siguieron haciendo pebre: “Me encantó”, “qué feo tienes el cuerpo con tanto tatuaje”, “¡¡che mi madre!! ¿En serio? Te pasaste, pobre brazo”, “meeeeeee encantaaaaas ¡así de locaaaaaa!”, “ya para, no te ves femenina” y “no me gusta, Vale”, fueron algunos de los comentarios que recibió.