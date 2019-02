Paulina López asegura que mientras Maura anime Rojo, no la llamarán 31 enero

Hace algunos meses, Maura Rivera, Daniela Castillo, María Isabel Sobarzo, Leticia Zamorano y Paulina López compartían en redes sociales prácticamente todo lo que hacían, dejando en cuenta que su buena relación iba mucho más allá de la pantalla y de lo laboral. Sin embargo, de un día para otro la bailarina decidió alejarse del grupo, asegurando que las chiquillas fueron chuecas con ella.

Todo esto, porque sin previo aviso la desvincularon del musical “Corazón Rojo” en el que estaban trabajando juntas. Y al parecer la mala onda continúa y no para, ya que López confesó al portal Fotech que mientras la esposa de Mark González esté a cargo de la animación del programa, ella no será parte de éste.

“Para ser honesta, yo creo que si Maura está animando imposible que me llamen, es obvio yo creo. Aunque no sé si tendrá tanto peso como para poder exigir cosas, pero la verdad que si me llamaran no lo tomaría porque no hay una buena onda ahí. Uno nunca sabe y no sé cuánto están pagando… Todo depende. Pero no me han contactado”, dijo.

¡Chuu!