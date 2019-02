Video hot de Joaquín Méndez: Revelan nuevos antecedentes que acusan a Leo Méndez Jr 31 enero

Pasan los días desde que se filtró el video prohibido donde aparece supuestamente Joaquín Méndez y los dardos poco a poco han comenzado a apuntar a un solo responsable: Leo Méndez Jr.

Sí, porque si hace algunas horas fue Camila Recabarren quien dijo a La Mañana de Chilevisión estar segura de que el chiquillo filtró el video -revisa los detalles-, la producción de Intrusos apoyó sus palabras y confesó que ellos también recibieron el material por parte de él. “A nosotros como programa nos llega a través de Leo Méndez Jr. Tenemos que decirlo”, dijo en un comienzo Ale Valle.

A sus dichos se sumó uno de los productores del espacio, quien aunque señaló no tener certeza si él fue quien filtró todo, sí notó un interés porque se diera a conocer: “El sábado iba camino a una fiesta y me habla por WhatsApp un número desconocido, con prefijo extranjero, y me llega un video… Lo veo y pensamos que había sido él. Yo después le pregunté si era Leo Méndez Jr. y me dijo ‘sí, soy yo’. Yo nunca había hablado con él, le pregunté cómo consiguió mi contacto -yo no lo seguía ni él a mí en redes sociales-, me dijo que un amigo se lo había dado… Era para enviar el video de Joaquín, y tengo conocimiento de que Leo también se encargó de mandarlo por Instagram a varios medios y a otras figuras públicas, entonces es complicado el tema”, mencionó.

“Me llamó mucho la atención que me enviaba pantallazos de otras conversaciones, y eso hace pensar que estaba buscando algo. Seamos sinceros, por algo se lo envió a Camila Recabarren”, finalizó.

¡Revisa los 53:00 minutos!