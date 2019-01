¿Quién es? Paloma Mami revela divertida historia con un fan 25 enero

Paloma Mami es una de las artistas del momento, la chilena ha logrado llegar a todas partes con su música y ya prepara su tercer single que de seguro será todo un éxito.

Hace poco tiempo la chiquilla se hizo una cuenta en Twitter advirtiendo a sus seguidores que no sabía utilizarla, por lo que debían tenerle un poco de paciencia.

Ahora Paloma publicó una divertida historia relacionada a un fan. De seguro que a todos alguna vez les ha dado vergüenza pedirle una foto a su artista favorito, eso fue justamente lo que le pasó a un hombre y que terminó pidiéndole a su hijo que lo hiciera por él, pero todo salió mal.

La cantante contó mediante un tuit “El otro día un señor me pidió una foto y estaba como “Paloma!!! Porfa una foto con mi hijo q te amaa ” y me saque la foto y cuando me iba el niñito me mira y pregunta al papá “papá quién es ella???” Hahahhaah”.

Con esto la chiquilla cacho de una que la foto nunca fue para el niño, sino para el papá que le daba vergüenza acercarse. La historia causó bastante risa entre los seguidores de Paloma Mami y alcanzó más de diez mil “me gusta”.