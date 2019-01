Duelo de titanes: Don Omar y Bad Bunny se enfrentan en redes sociales 25 enero

Don Omar es uno de los principales exponentes del reggaeton y aunque el cabro está un poco desaparecido ahora volvió a la polémica tras haber sido acusado de homofóbico.

El boricua entró en la polémica tras haber escrito en “Lunch break! ¿Alguno de ustedes come? Yo no. Díganle no a la carne de pato”. Estas palabras tienen un doble sentido, debido a que en Puerto Rico “pato” es un insulto para los homosexuales e incluso está prohibida la expresión.

Por lo mismo Don Omar de inmediato causó revuelo en las redes sociales donde todos lo criticaron por sus dichos, uno que no se quedó callado fue Bad Bunny. El rey del trap se enfrento al cantante y le respondió “¿Homofobia a estas alturas? Qué vergüenza loco”. Respuesta que fue bien recibida por sus fanáticos quienes atacaron a Don Omar de inmediato.