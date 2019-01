Polémica Barriga-Cordero: Joaquín Lavín aseguró que no hará nada al respecto 17 enero

Hace algunos días les contamos que Cathy Barriga se querelló contra la Dra. Cordero por haber dado a conocer un análisis psiquiátrico de ella irresponsablemente en televisión -revisa los detalles-. Ante la situación, salió al paso Joaquín Lavín, quien aseguró que no se meterá en los asuntos de la esposa de su hijo.

“Yo no tengo nada que mediar. Una cosa es tener una relación familiar y otra cosa es referirse a ella como persona, por su trabajo como alcaldesa. Son dos personas mayores. La justicia tendrá que ver, ellas llegarán a un acuerdo o no, pero no me corresponde a mí meterme”, dijo el alcalde de Las Condes en el matinal Bienvenidos.

Aun así, decidió respaldar a la ex chica Mekano y señalar que Cordero “no puede hacer diagnósticos públicos, que la gente probablemente los crea de verdad, no puede ser. La Cathy está en todo su derechos de decir… a mí también me dicen cosas terribles y digo ‘las voy a dejar pasar’, pero hay personas que dicen ‘quiero hacer un parelé y quiero presentar una acción judicial’ y están en su justo derecho”, finalizó.