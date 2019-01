Mago Valdivia comparó a Nelson Mauri con jugador de Colo Colo y bailarían se puso histérico 10 enero

Hace algunos días los hinchas albos quedaron colgados cuando supieron que el nuevo fichaje de Colo Colo Juan Carlos Gaete no viajó junto al plantel hasta Argentina para la pretemporada. Las razones, fueron que el chiquillo no se pudo adaptar a su nuevo club y que supuestamente Jorge Mago Valdivia lo molestaba sin parar en los camarines, donde lo comparaba irónicamente con Nelson Mauricio Pacheco.

Ese rumor llegó a oídos del ex bailarín de Rojo, quien se puso algo histérico y en una entrevista a Radio ADN aseguró que: “No me puedo hacer cargo de las ordinarieces y flaiterías que ocurren en una cancha de fútbol. No es mi mundo, entonces si es que a ellos les da lata, yo tampoco tengo mucho que opinar”, dijo, para luego agregar, “yo con mi mundo y el mundo de los flaites con los flaites”.

(También te puede interesar: Dueño de Chimuelo es primo de conocido futbolista chileno)

Cabe mencionar eso sí, que ambos futbolistas señalaron que la lejanía del nuevo refuerzo se debe a problemas familiares y no conflictos con el marido de La Cara de Cuica. “El único que puede desmentir o explicar lo que pasó aquí es Juan Carlos Gaete. Y el día que lo haga, mis redes sociales estarán abiertas para que cada uno que se tomó el tiempo de ofender, me pida disculpas”.

¡Chuu!