Karen Bejarano muestra su nuevo look con sincera reflexión 2 enero

Para nadie es un secreto que en las fiestas de fin de año es común que la gente que ponga melancólica y abra su corazón más de la cuenta. Así lo hizo Karen Bejarano, quien a través de su cuenta de Instagram compartió su nuevo look con una sincera reflexión.

Y es que la ex panelista de Muy Buenos Días no dudó en expresar sus sentimientos con respecto a lo que fue su 2018: “Hoy se dejan muchas cosas atrás y yo me quedo con todo lo que aprendí, lo que crecí, las veces que me caí y me levanté, mis partidos jugados… Agradezco a Dios que todo eso ( lo bueno y lo no tanto ) fue siempre acompañado de mi hermosa familia y su inmenso amor”, escribió.

De inmediato, sus seguidores no dudaron en enviarle mensajes de cariño.