“Si a la gente le molesta, que siga trabajando” Faloon se descargó a través de rede sociales 3 enero

Hace algunos días Faloon Larraguibel usó su cuenta de Instagram para descargarse de la mala onda que recibe constantemente, ya que aunque en reiteradas ocasiones se ha hecho la lesa para no caer en el juego, esta vez se chateó y lo respondió sin pelos en la lengua.

Fue así como a través de un extenso mensaje escribió: “Saludos y gracias por los comentarios buenos y malos. Me gustaría que fueran más buenos, pero no soy perfecta y tampoco lo quiero ser… No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, he trabajado para tener todo lo que tengo y si a la gente le molesta, bueno que siga trabajando”, comenzó.

Más tarde agregó, “sabes mi nombre, pero no mi historia, has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme, saber mi nombre no implica CONOCERME”, finalizó.

