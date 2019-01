“Es tu culpa maldito”: Indignación por mujer que se grabó golpeando a su hijo para vengarse de su ex 15 enero

Indignación mundial ha causado un video que fue dado a conocer hace algunos días en medios argentinos, que muestran a una mujer de 29 años golpeando a su hijo de tres como modo de venganza tras la separación de su pareja y papá del pequeño.

En las fuertes imágenes, se le puede ver pegando puñetazos al pequeñín que solo grita y llora sin parar: “¿Vas a defender a la gorda esa con la que se fue? Por tu culpa, porque no te quiere… No me tranquilizo, a vos nadie te quiere maldito”, se le puede escuchar decir a ella.

Todo esto, Natalia Martínez quien confesó haber estado ebria cuando lo hizo, reconoció que fue con el fin de enviárselo a su ex para que viera que el retoño estaba en peligro y así regresara.

Así entonces y bajo el cargo de maltrato infantil, fue detenida y el bebé junto a sus tres hermanos quedaron bajo protección de otros familiares. Eso sí, cabe mencionar que el hecho ocurrió hace algunos meses y hoy, nadie sabe qué pasó con ella. Por eso, a través de redes sociales han hecho campaña para funarla, dar con su paradero y asegurarse que el niño no vuelva con ella.

