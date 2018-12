Coté López responde a quienes dicen que aun tiene mala onda con la esposa de Pinilla 6 diciembre

Trece años han pasado desde la polémica del Rey León entre María José López y Gisela Gallardo, la que las convirtió en rivales incluso hasta hoy, ya que según algunos mal hablados, la esposa de Mauricio Pinilla no puede ni ver a la señora de Luis Jiménez.

Sin embargo, hace algunas horas Intrusos conversó con Coté y ella aseguró no tener problema alguno, porque pasado es pasado y ella hoy solo está enfocada en su familia: “¿Por qué podríamos tener mala onda?… Osea ya, se entiende, ¿pero después de 13 años? ¿Tú te acordai con quién te enojaste hace 13 años? Da lo mismo, ya no sentí nada”, dijo.

(También te puede interesar: Malas lenguas aseguran que Kel Calderón no puede ver a Coté López)

Cabe mencionar que hace algunas semanas las chiquillas se encontraron en un evento social donde ni se miraron, sobre esto, López señaló que “yo no saludo a gente que no conozco. Pero si me viene a saludar, obvio que la voy a saludar. Pero, ¿por qué voy a ir yo y ‘hola’?”.

¡Chuu!