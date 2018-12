Cantante mexicano cuenta por qué toma leche en mamadera a sus 45 años 6 diciembre

Cristian Castro en reiteradas ocasiones se ha declarado abiertamente amante de la música metal y asegura que su banda favorita es Tool, de quienes tiene incluso un tatuaje en su cuerpo. Pero aunque su actitud a veces sea ruda, cabe mencionar que el mexicano aun toma leche en mamadera.

Así mismo lo ha confesado él, sin embargo nunca explicó por qué lo hace. La encargada de hacerlo fue su ex esposa Gabriela Bo, quien señaló a un canal argentino que “se la preparaba una señora que trabajaba en nuestra casa. Él tenía muchas cosas para chicos porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón de la mamadera”, dijo.

Después de sus declaraciones, el dueño de “Azul” contó su versión en el programa El Gordo y La Flaca, donde confesó: “La verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay que niñito, eres un bobito’… A mí no me importa, me da por hacer cositas así… No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir ‘qué rico'”, agregó.

