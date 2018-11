Malas lenguas aseguran que Kel Calderón no puede ver a Coté López 20 noviembre

Desde que volvió a Chilito María José López se ha robado todas las miradas, no solamente de la prensa, sino también de varias marcas que quieren contar con ella como rostro. Una de esas es MAC Cosmetics, de la que Raquel Calderón es embajadora hace siete años.

Y al parecer eso no tendría para nada contenta a la chiquilla, ya que las malas lenguas aseguran que la abogada no puede ver a Coté. Algo que le causa profunda extrañeza a la esposa de Luis Mago Jímenez, ya que asegura, nunca han tenido un problema.

Según La Cuarta, ambas se cruzaron en un evento hace algunas semanas. Coté, llegó piolita y acompañada de su marido, se sacó fotos, firmó autógrafos y conversó con los periodistas, mientras que Kel llegó tarde, no saludó a nadie y mucho menos a ella.

“Ella se da cuenta de que Kel le hace la ley del hielo, que cada vez que se la topa ella actúa como si no estuviera. No sabe porqué lo hace, pues jamás han tenido un problema, porque ni se conocen. Coté desde que se casó con Luis se fue a vivir al extranjero, entonces, no entiende nada”, dijeron cercanos al diario nacional.

¡Chuu!