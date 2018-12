Cathy Barriga se emociona hasta las lágrimas en plena entrevista 5 diciembre

Gracias a su trabajo como alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga ha logrado ganarse el cariño y el respeto de miles de personas, no solo en su comuna, sino que también en diferentes rincones de Santiago. Tanto así, que hace poco comenzaron a difundir una campaña para que en un futuro se convierta en candidata a la presidencia de Chile.

Sí, porque varios son los que postulan a la ex chica Mekano como presidenta para el 2021. Tanto así, que ella misma quiso referirse al tema. Fue en una conversación con varios periodistas de matinales, que Barriga señaló que: “La verdad es que soy súper sensible en eso. Esto no ha sido fácil, porque la verdad la política se ve representada en autoridades y hoy represento el otro lado… Yo no lo descarto”, dijo.

Palabras que llegaron en lágrimas, luego de que además le preguntaran sobre el camino que ha debido recorrer para llegar hasta dónde está, y cómo ha sido lidiar con las polémicas y la gente que no le ha hecho la tarea fácil.

“Cuando uno siente la emoción de muchas personas que aún no conoces y que te dan un abrazo, entonces ahí uno dice, ‘vale la pena’”, agregó.