Yamna Lobos recuerda el día en el que estuvo a punto de parar la chala 1 agosto

Hace algunos días Yamna Lobos sorprendió a los televidentes y a sus compañeros de trabajo, cuando emocionada contó en Rojo el Color del Talento que hace algunos años estuvo a punto de parar la chala. Historia que nos hace retroceder al 2010, cuando la bailarina llevaba un agitado ritmo de vida por su trabajo en Fiebre de Baile y Yingo.

Resulta que la bailarina en esa época se sometió a un tratamiento conducto que no la dejó en buenas condiciones y sufrió un quiebre amoroso. Todo esto, hizo que bajara considerablemente de peso, llevándola a una descompensación que la dejó en coma.

“Mi debilidad corporal en ese momento me llevó a tener casi, casi una septicemia y por eso colapsé”, comenzó contando, para luego agregar que: “Un día me estaba lavando los dientes y se me recogió la cara. Estaba con una amiga en ese momento y me llevó al hospital porque me empezó a subir la temperatura. Llegué como con 40 de fiebre al hospital y me hospitalizaron de urgencia”.

Tiempo después, la chiquilla que no recordaba nada, se enteró que estuvo tres días entre la vida y la muerte. “Parece que todavía tengo que estar en esta tierra terminando lo que vine a empezar”, reflexionó.

¡De la que se salvó!