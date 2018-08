Seguidores de Verdades Ocultas se la juegan con nueva teoría

Hace algunos días les contamos que los seguidores de Verdades Ocultas con el paso de los capítulos, han ido creando sus propias teorías de lo que podría pasar con algunos personajes en lo que queda de teleserie -revisa algunas acá-.

Y este lunes pasó lo mismo, luego de que a través de Twitter los fanáticos sacaran una vez más conclusiones de Amelia, de quien esta vez, aseguran que no es Agustina y es una impostora que vino a hacerle daño a todos quienes se lo merezcan.

Todo esto luego de que Rocío conociera en Turquía a una mujer que fue amiga de su hermana en ese país y comenzaran a interrogarse por qué Amelia no la buscó cuando llegó a Chile.

¿Será?

Con lo bizarra que es #verdadesocultas, no me extraña que Amelia sea impostora y que Agustina the real esté viva y aparezca más adelante 🤷🏻‍♂️

— Víctor Alonso (@VictorAlonsoTS) 10 de agosto de 2018