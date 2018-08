Julia muestra pequeña recauchadita que se hizo en el caracho 7 agosto

De que los personajes de la televisión se hacen una que otra recauchadita constantemente no es un secreto para nadie. Así lo dejó en claro Julia Fernandes, quiena através de su cuenta de Instagram dio a conocer los resultados de una intervención en su nariz.

Resulta que la brazuca se hizo una rinomodelación con ácico hialurónico, arreglo estético que dura algunos minutos y refleja resultados inmediatos. “Si quieres cambiar, cambia. Si no quiere, no cambia. Pero lo importante siempre es cómo te sientes contigo mismo”, escribió la ex de Nacho Lastra en su cuenta de Instagram.

Mish!