Hijo de Mario Velasco saca suspiros en redes sociales 17 agosto

Veinte años tiene Matías, hijo de Mario Veslasco que ha sacado más de un suspiro en redes sociales, luego de que su papá lo etiquetara en una de sus fotos y miles de seguidoras llegaran a seguirlo en la red social.

Resulta que el estudiante de derecho, que por estos días sorprende por el parecido con el ex animador de Yingo, nació cuando este mantenía un pololeo con una compañera de colegio a los 18 años. Sin embargo, Velasco no lo conoció en ese entonces, porque Matias y él se encontraron cuando tenía siete. “Mi mamá me dijo que se le acercó una niña en La Serena y le dijo que era su nieto. No dudé que era mi hijo porque es igual a mí”, contó al diario La Cuarta.

(También te puede interesar: Rey Arturo invitó a Mario Velasco a sus paradisíacas vacaciones)

Algo que confirmó tiempo después con una prueba de ADN y hoy, ambos mantienen una relación cercana y fluída.

Ver esta publicación en Instagram Con los maximos!!!!! @velascojunior_ y Julieta!!!!!! Una publicación compartida por Mario Velasco (@maritovelasco) el 26 de May de 2018 a las 12:09 PDT

Ver esta publicación en Instagram 👌💛 Una publicación compartida por Matiu👽 (@velascojunior_) el 25 de Jul de 2018 a las 4:29 PDT

Ver esta publicación en Instagram La family ❤️ Una publicación compartida por Matiu👽 (@velascojunior_) el 22 de Oct de 2017 a las 7:55 PDT