Famoso animador chileno confirma quiebre a dos meses de anunciar su romance: «Muy triste»

Luego de meses de rumores, un conocido animador de la farándula nacional sorprendió en septiembre pasado al confesar que estaba en una relación con una recordada chica Gran Hermano, la que habían mantenido en secreto por un largo tiempo.

Estamos hablando de Mario Velasco, quien llevaba cerca de un año junto a Estefanía Marquis y que en Zona de Estrellas dijo: «¿Se me está cayendo la baba de amor? ¿Eso me están diciendo?… Mandarle un besito, que estoy muy enamorado y estoy muy feliz».

Por su parte, en una entrevista, la ex Miss Chile señaló que «estamos pololeando. Ya llevamos casi un año de romance, quizás no a la luz, pero siempre hemos estado juntos», agregando que previo a su relación «me enviaba flores para que me sintiera mejor, siempre fue muy respetuoso».

Pero en las últimas horas, todo se derrumbó, luego de que Mario Velasco confesara en su programa de Zona Latina que habían terminado su relación, lo que no lo tiene muy bien.

El quiebre de Mario Velasco y Estefanía Marquis

Durante el espacio de Zona Latina, el animador confesó: «Pregúntenme cómo estoy yo. Muy triste. Mi relación amorosa terminó, estoy hablando en serio. Es mejor uno salir al paso porque somos seres humanos libres y la verdad de las cosas es que aprovecho yo de ser quien lo cuente públicamente».

A pesar de las preguntas de sus compañeros, Mario Velasco no quiso entrar en más detalles. «Está todo bien, hay cariño, hay respeto, pero la verdad de las cosas es que es importante que cuando uno cuenta que está pololeando, contar la otra parte, porque después también puede haber malentendidos, y preferí evitar».

«Aquí es donde preferí hablar, porque yo siempre voy a hablar las cosas en mi programa y no quiero seguir contestando preguntas. Muchas gracias», cerró el comunicador.