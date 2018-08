Panelista de Rojo habla de lo difícil que fue perder un hijo 17 agosto

María Isabel Sobarzo, más conocida como Icha, ex chica Rojo y que hoy brilla como coach en el mismo programa, en un reciente capítulo le contó a sus compañeros, cantantes y bailarines que hace cuatro años perdió un hijo a los tres meses de gestación.

Lo que sería el proceso más feliz de su vida, se convirtió en uno de los peores, cuando uno de sus doctores le mandó a hacerse una ecografía porque llevaba varios días sintiéndose mal mientras estaba de viaje. “Lo que más me dolió fue que los doctores no tuvieron nada de tino. Cuando me hicieron el examen, me dijo con estas palabras: ‘ya, párate, estás lista'”, recordó con nostalgia.

(También te puede interesar: Yamna Lobos recuerda el día en el que estuvo a punto de parar la chala)

Luego de eso vino la peor parte: “¿Qué pasó?”, preguntó ella, “tu guagüita está muerta, no tiene latidos“, le respondió él. En ese momento a la chiquilla se le vino el mundo abajo y pensó que nada tenía sentido, asegura que quedó en shock por el trato que le dieron, ya que en vez de preocuparse de su estado emocional, lo primero que le preguntaron fue qué Isapre tenía.

Sin embargo, la pena pasó poco a poco y en el 2014 se convirtió en mamita de Lukas, pequeñín que llena sus días de luz y amor, junto a su esposo.

Dicen que ¡Después de la tormenta, sale el sol!