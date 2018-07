Nacho Lastra comparte con sus seguidores una noticia que lo tiene feliz 5 julio

Hace un par de semanas y aún temeroso, Ignacio Lastra hizo su reaparición en televisión, luego del fatídico accidente que dejó el noventa por ciento de su cuerpo quemado -mira cómo reaccionaron en redes sociales-.

Y poco a poco, el chiquillo ha tratado de ir dejando atrás uno de los peores días de su vida y se está concentrando en su recuperación, en retomar sus actividades y en fortalecer los lazos con sus amistades y la vida.

Por eso, hace algunas horas el ex chico reality compartió una noticia que lo tiene feliz. A través de un video, Lastra le contó a sus seguidores que por fin terminaron sus terapias y que no tendrá que volver a la clínica. “Eran años, y me demoré cinco meses. ¡Eso quiere decir de que todo es posible!”, dijo feliz.

¡Felicidades!