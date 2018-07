José Antonio Neme se sinceró y confesó las locuras que ha hecho por amor 13 julio

Hace algunos días José Antonio Neme, uno de los periodistas destacados de Mega, fue parte de Más Vale Tarde, programa conducido por Soledad Onetto, en el que habló sobre varias cosas, entre ellas, el amor.

Sí, porque el ex rostro de TVN abrió su corazón y contó algunas experiencias sentimentales, asegurando que ha tenido solo dos importantes: “Han sido muy malas experiencias… largas y malas, que son aún peores porque cuando las cosas malas duran poco uno dice ‘ya bueno, fueron 6 meses’, pero cuando duran años y son pésimas uno dice ‘bucha que perdí el tiempo’ porque son años que nadie te los devuelve”.

Y aunque el periodista ha sufrido como la mayoría de las personas, también recalcó que ha vuelto a encantarse y que se ha reconciliado poco a poco en lo amoroso, ya que aprendió, “que si una relación no funciona, uno debe aceptarlo y no practicar esos apegos infantiles, no pasar cuentas al otro por cosas que uno arrastra de relaciones anteriores o de tu pasado”.

Al mismo tiempo, Neme también señaló que ha hecho varias locuras por amor, como por ejemplo, comprar de la nada pasajes de avión para salir del continente para ver a quien quiere, siendo detalles que ha hecho sin pensar, porque “si me pongo a pensarlo no lo hago. No sé si por amor necesariamente o por esa ilusión adolescente que aún se tiene… No me arrepiento de la plata gastada, no me arrepiento de la gente que he conocido porque al final del día, si hago una cuenta, yo salgo en azul, porque me he portado medianamente bien con las personas que he estado”.

