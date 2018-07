Hacen pebre a ex chico Rojo en Twitter tras su participación en Pasapalabra

Cuando de rating se trata, sabemos que Pasapalabra, el nuevo programa de Chilevisión es uno de los que arrasa en audiencia. Así queda demostrado en los números y también en las redes sociales, donde los televidentes expresan sus opiniones cada semana.

Y si hace algunos días fue Julián Elfenbein el blanco de críticas en Twitter tras un burlesco comentario a un participante -revisa los detalles-, esa vez fue Juan David Rodríguez, ex chico Rojo que se llevó varios mensajes en mala onda, por mostrar una actitud hiperventilada en cada una de sus intervenciones.

Además, sin recordar que Maluma tiene un sinfín de fans que lo defienden con garras y dientes, el chiquillo comentó que su música era un asco, desatando aún más la rabia de los usuarios.

Ay Juan David, el reggaeton es para lesear, carretear, etc, y no te ves más intelectual ni superior por criticar el genero 😉 #PasapalabraCHV

#PasapalabraCHV Juan David no puede ser mas desagradable que tipo mas pedante. hoy fue él día de los invitados desagradables?

Juan David está drogado o es así de pintamono? El wn desagradable oh 😑 #PasapalabraCHV

#PasapalabraCHV juan david es repugnante sano, ya me lo imagino drogado 😂😂

#PasapalabraCHV Juan David, ya no estás en rojo, deja de hacer morisquetas a la cámara, crece hombre ya no tienes 17 años, eres un hombre no un niño

— Jorge (@Jorge701) 13 de julio de 2018