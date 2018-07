Ex chicas Mekano se agarraron a cornetes en pleno reencuentro del programa 31 julio

Hace algunas horas les contamos que Nicole Pérez, ex chica Mekano, se bajó de la gira que el team del exitoso programa juvenil hará en varias ciudades de Chile durante los próximos meses -revisa los detalles-. Y resulta que ella no es la única chiquilla que quedó fuera del reencuentro, porque una de las clásicas integrantes fue rechazada por el propio equipo de trabajo.

Se trata de Ruth Gamarra, quien fue bajada de los siguientes eventos porque se agarró a cornetes con Rosemarie Segura hace algunos días en una fiesta. “Fue en un evento de nosotras, un carrete y tuvimos una discusión aparte del entorno de Mekano”, dijo esta última, agregando que “lamentablemente llegamos a los golpes”.

Y aunque no entregó mayores detalles de por qué se inició la pelea, aseguró que no han tenido una conversación al respecto, pero es algo que tiene que darse sí o sí, porque “me da pena, teníamos años de amistad, ya no sé, quedó hasta ahí no más el tema”.

Con respecto a esto Carlos Sandia, productor general de la gira, reconoció a Las últimas Noticias que le pidieron a Gamarra “dejar de hacer eventos relacionados con Mekano hasta el regreso de todos en octubre, pero no quiso”.

Por otro lado, José Miguel Viñuela, dijo hace algunas horas al mismo medio que aunque la paraguaya definitivamente no será parte de este regreso, “siempre tendrá las puertas abiertas”.