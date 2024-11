Ronny Dance preocupa al revelar delicado estado de salud: «No recuerdo la última vez que caminé por mi cuenta»

A pesar de que lleva años alejado de la TV e incluso viviendo fuera de Chile, de todas formas Ronny Dance tiene seguidores que todavía están atentos a su vida, luego de su recordado paso por Mekano.

Es en este contexto que, a través de redes sociales, el exbailarín que está viviendo en Estados Unidos, dio a conocer que está atravesando un delicado estado de salud, luego de sufrir la fractura de su tobillo.

«Después de tres meses, he pasado a fisioterapia. No recuerdo la última vez que caminé por mi cuenta y mucho menos la última vez que corrí. Este ha sido un viaje oscuro», comenzó escribiendo Ronny Dance, según consigna La Cuarta.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Algunos días realmente no podía ver el final. Pero estoy muy feliz de pensar que hay una luz al final del túnel. Hay una pequeña esperanza de normalidad».

El proceso de recuperación de Ronny Dance

Aunque la cosa no se queda ahí, ya que el ex chico reality confesó que está pasando por «un proceso largo y sé que aún no estoy ni cerca de lograrlo. Dios mío, gracias por acompañarme siempre y hacerme saber que todo es».

«También lamento y entiendo a todos aquellos que están pasando por momentos más trágicos que este. Solo enviarles luz y calma. Yo estoy ansioso de volver al trabajo, a caminar con mi mujer y también hacer algo tan simple como pasear a mi perrita. Y por sobre todo, volver a respetar y cuidar cada parte del cuerpo. Gracias Dios mío, por bendecirme siempre», continuó.

Por último, aprovechó de hacer una potente reflexión. «Los procesos se viven y son más importante que la misma meta».