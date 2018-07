Chino Ríos y Jordi Castell se dijeron de todo por Twitter 17 julio

Hace algunos días les contamos que la hija mayor de Marcelo Ríos se ha robado todas las miradas durante este último tiempo por Instagram -revisa las fotos acá-. Y hoy, es su papá quien ha dado de qué hablar.

Resulta que un bromista usuario a través de Twitter, subió una foto para decir: “No sé si es Marcello Ríos o Joedi Castell”, durante su participación en Pasapalabra, junto a una foto de la cara de ambos.

Fue aquí, cuando el Chino pidió que, “No me compares con sacos de hueas”, a lo que el fotógrafo respondió: “Me hace gracia. Alguien de tan baja educación que hable así, no clasifica para contestarle nada. Las personas que se expresan así solo expulsan su falta. ¿Terminó el colegio este señor, acaso?”.

Y como era de esperarse, la cosa no quedó ahí porque el ex tenista quiso contestarle, asegurando que, “esa es una de las razones por las que pienso que es un saco de hueas, conozco muchas personas que no terminaron el colegio y eso no las hace inferiores o les quita el derecho a tener una opinión”.

¡Chuu!

No me compares con sacos de huea. https://t.co/38xZZBlN7b — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 14 de julio de 2018