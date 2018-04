Seguidores de Oriana Marzoli la felicitan por sorpresiva reflexión en redes sociales 13 abril

Oriana Marzoli no es precisamente ese tipo de persona que le cae bien a todo el mundo, más bien o la quieres o la amas, y a pesar de que en redes sociales cuenta con millones de seguidores, no siempre recibe mensajes en buena onda, sino todo lo contrario.

Pero esta vez fue diferente, porque la venezolana-española aprovechó su cuenta de Instagram para hacer una sorpresiva reflexión, que de hecho a más de alguno extrañó, porque la chiquilla no acostumbra a ser la más tierna o buena onda.

“Quédate con quien te evada de tu pequeño círculo, con quien te haga sentir ganas de aprender cosas nuevas, de crecer como persona. Quédate con la persona que te saca una sonrisa cada vez que lo escuchas hablar de sus pasiones porque te produce una ternura incontrolable. Simplemente quédate con la persona que te haga feliz”, escribió.

De inmediato, comenzaron a aparecer miles de comentarios que aplaudían sus palabras, “Ole ole y ole, así me gusta, se te ve genial como persona”, “Esta Oriana me cae mejor”, “Madre mía me rompiste el corazón”, “Me encantas cuando eres sincera”, son algunos de los tantos que se pueden leer.

Cabe mencionar además, que muchos preguntaron si esas palabras eran dedicadas a su ex Luis Mateucci, con quién no terminó de la mejor manera su relación.

¡Desde el fondo de su corazón!