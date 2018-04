¡De película! Fenómeno natural iluminó playas de Bahía Inglesa 13 abril

De azul fluorescente se iluminaron las playas de Bahía Inglesa durante hace algunas noches, que ante la sorpresa de una persona que se encontraba en el lugar, decidió dejar todo registrado en fotos para que otros también pudieran ser testigos. “Nunca había visto algo así, solo en imágenes de internet y en otros países”, dijo a Diario Atacama Fabían Segura, operador turístico de Copiapó.

Aunque no es primera vez que esto pasa y no se trata de nada peligroso, Camilo Aste, biólogo marino de ExploraSub decidió explicar al mismo medio que: “Esto es normal y se produce por dinoflagelados (un tipo de plancton), que no ocurre a menudo, pero no se trata de ninguna amenaza”, dijo. Agregando que por la coloración, se trata de un tipo de Noctiluca, organismo bioluminiscente que se activa con el movimiento del agua”.

Así que tranquilos, que no se viene un terremoto, ni un maremoto, ni mucho menos los marcianos.