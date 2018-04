Metro busca al “Bien Portao” ​del día y los sorprende con regalos 18 abril

A través de redes sociales, Metro dio a conocer una original campaña llamada “Bien Portao” que busca premiar a todos aquellos avispaditos que realicen una buena acción durante sus viajes en el transporte.

Una polera que tiene como protagonista un velocirraptor, es el regalo que “Tío Metro” le dará aquellas personas que por ejemplo: Dejen bajar antes de subir, no corran por las escaleras, no se sienten en el suelo, no traspase las líneas amarillas, entre otras de las reglas del metro.

Así entonces, a través de Twitter dieron a conocer al primer ganador de esta notable iniciativa, quien se sacó la mochila de su espalda para no molestar al resto de los pasajeros.

Ojo al charqui chiquillos, que los próximos podrían ser ustedes.

Amigues, mandamos a un emisario a repartir estas preciosas bolsas con interesantes premios para #ElBienPortao del día. Atentos, los estamos vigilando 🙂 pic.twitter.com/NZPWF1iLwX — Metro de Santiago (@metrodesantiago) 18 de abril de 2018

Encontramos al primer #BienPortao 💪 Fanzy se sacó la mochila antes de subir al tren y ganó su kit #TíoMetro 💪 Todos a portarse bien ✔ pic.twitter.com/SVIUxMvDr2 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) 18 de abril de 2018

¡Ella respetó la línea amarilla!