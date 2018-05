Ex chico reality critica duramente el fútbol femenino y lo hacen pebre en redes sociales 30 abril

Para nadie es un secreto que el ex chico reality Arturo Longton es uno de los personajes más deslenguados de la farándula nacional, ya que desde su primera aparición en “Protagonista de la Fama”, demostró que no tiene pelos en la lengua.

Así lo dejó ver una vez más hace algunos días a través de redes sociales, donde sin que nadie se lo pidiera, dio su opinión sobre el fútbol femenino, en plena clasificación de nuestras compatriotas al mundial de Francia 2019.

“Nunca he sido machista, pero me carga y me choca el fútbol de mujeres. La mujer es tan delicada y femenina que verla en ese deporte es muy freak… es mi humilde opinión”, escribió.

Y ¿qué pasó? sus palabras solo generaron una ola de críticas en Twitter e Instagram, donde le dijeron que en vez de andar criticando, fuera a trabajar en algo.

El Arturo Longton dijo “Nunca he sido machista, pero me carga y me choca el fútbol de mujeres. La mujer es tan delicada y femenina que verla en ese deporte es muy freak… es mi humilde opinión” QUE WEA TE PASA CON LAS KBRAS — Valem🇨🇱 (@TributeSMG) 29 de abril de 2018

Arturo Longton siendo Arturo Longton pic.twitter.com/mpLK0k1Tk2 — Cristóbal (@CristoCruzado) 27 de abril de 2018

Arturo Longton es el típico machito que saca la escusa de “es mi opinión” que asco que sigan personas así en Chile — Conii 🇨🇱 (@hsxlt_Lxrry) 27 de abril de 2018

“Humilde comentario”, sí claro. Qué se puede esperar de un personaje reálity que ni cacha la naturalización del machismo y el significado de chicotear los caracoles. Ni un brillo Arturo Longton. — Gregorio (@Don_CogoIIo) 26 de abril de 2018

El flojo hablo🤣🤣🤣 pobre no sabe de q hablar asiq🤔👉 opinó del fútbol femenino porq nadie lo pesca🤣 a parte de kramer🤣 — Lily Contreras (@LilyCon97677852) 29 de abril de 2018

Y quién carajo puede tomar en serio a éste flojo de merddd eh? — Luz Marina Quinchale (@61_luzdelsur) 29 de abril de 2018