Actrices de "Verdades Ocultas" chochean de lo lindo con el embarazo de compañera de trabajo

Hace algunos días te mostramos fotos de lo linda que se ve Carmen Zabala embarazada -puedes revisarlas aquí-. Y aunque la actriz que da vida a Agustina ya no está al aire en “Verdades Ocultas”, sus ex compañeras de trabajo no se despegan de su lado.

Porque todas chochas con la pronta llegada de la primera hija de Zabala, la visitan y acompañan constantemente. Así lo demostró Carmen Gloria Bresky -la fallecida Gladys en la teleserie-, quien compartió una tierna imagen en Instagram junto a sus compañeras.

“Regaloneando a la mamita hermosa”, escribió.

¡Aww!