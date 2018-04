Hace algunos días Blanco y Negro anunció oficialmente la salida de Pablo Guede de Colo Colo, club en el que no logró convencer como técnico. Desde ahí, comenzó la búsqueda para encontrar al nuevo dirigente del equipo, a quien confirmaron la tarde de este martes.

Se trata de Héctor Tapia, ex jugador y entrenador del plantel, quien justamente fue reemplazado por el argentino anteriormente y que dirigió Colo Colo entre 2013 y 2015, coronando al Eterno Campeón como ganador en el Torneo de Apertura del 2014.

Y quienes estaban más pendientes de esta elección eran los hinchas, quienes manifestaron sus reacciones a través de Twitter, en donde principalmente destacaron las cosas positivas.

Héctor Tapia es Colocolino y siempre va a querer ganar. Para estos meses está bien. Sólo me preocupa cómo manejará al loco Valdivia.

Respecto a Zamorano diré que no me gusta, es demasiado barrero, querrá influir en todo y eso no es bueno.

— Pato (@K_enay) 24 de abril de 2018