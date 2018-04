A Daniela Aranguiz se le cae el cassette: “No me gustaría que Jorge estuviera con Borghi” 24 abril

Daniela Aranguiz no tiene pelos en la lengua y eso lo ha dejado confirmado una vez más, luego de su participación en el programa “Síganme Los Buenos” de Julio César Rodríguez.

Fue aquí donde la guapa ex Chica Mekano, entre otras cosas, habló del futuro laboral de su marido. Aranguiz abrió el tarro y dejó entrever que Jorge Valdivia podría dejar Colo Colo, si es que llegan ciertos personajes que no son de su agrado, porque aunque Héctor Tapia es el nuevo DT del equipo, todo puede pasar.

Básicamente estaba hablando de Claudio Borghi, quien alguna vez fue técnico del club albo: “Hay rumores que dicen que puede llegar a entrenar Borghi. Y a mí no me gustaría que Jorge estuviera con Borghi. A mí personalmente. No me pongo en la posición de él o que él diga esto”.

Cabe recordar que cuando “El Bichi” fue dirigente de La Roja, su relación con “El Mago” no fue del todo buena y lo marginó del plantel durante un buen tiempo. “Encontré muy mala leche a él y a Hernán Torres. En ese tiempo hablaron pésimo de él. No se merecen tener a Jorge en el plantel de ellos. Así que ojalá que no lleguen”.

Así mismo, agregó que siempre hay ofertas para ir a jugar afuera y que si él le pide irse a “México, Brasil y donde sea, yo me voy. Ahora la idea es quedarnos porque estamos súper felices”.

Pero la cosa no quedó ahí, porque su marido se enojó y le paró los carros a todos quiénes salieron a agrandar la polémica en redes sociales: “Vayanse un rato a la mierda, cuando yo hable al respecto hagan noticia”.