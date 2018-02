Joven quería sorprender a su novia por el día de los enamorados pero todo le salió mal

Una insólita confusión protagonizó un hombre que quería sorprender a su novia, la que dio a conocer a través de su cuenta de Twitter.

El joven había encontrado en internet entradas para el concierto del grupo favorito de su pareja a un precio increíble, por lo que aprovechó la oportunidad y las compró, pensando en que sería el mejor regalo del día de los enamorados.

“Cuando hice click en el enlace y conseguí los tickets pensé que eran una ganga, así que los compré de inmediato. Vi que la fecha decía 10 de febrero, así que podía hacerlos pasar por un regalo de San Valentín y pensé que mataba dos pájaros de un tiro”, comentó a Storyful.

Pero eso no es todo, ya que también tuvo que comprar pasajes para Belfast, Irlanda del Norte, lugar donde era el concierto.

Hasta ahí todo iba bien, el problema fue cuando al mostrarle los tickets a su polola, ella se dio cuenta de un detalle que él no había reparado. No se trataba de su grupo favorito, Red Hot Chilli Peppers, sino que de los Red Hot Chilli Pipers, una banda de gaitas conocida por realizar covers de diferentes grupos musicales.

Still can’t believe we’ve flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the ‘worlds best bagpipe band’ @chillipipers … thought I’d got a rate good deal on tickets n’all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I

— Duncan Robb (@Dunc_Cfc) February 10, 2018