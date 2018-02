Angie Jibaja lamentó su paso por “Doble Tentación” 14 febrero

No fue un 2017 para Angie Jibaja, debido a que recibió muchas críticas durante su participación en el reality “Doble Tentación”, terminó con Felipe Lasso y además fue internada.

En conversación con Las Últimas Noticias, la actriz y modelo peruana señaló que ya se encuentra mejor y recordó su paso por el espacio de Mega, el cual definió como “lamentable”.

“Mi paso por ese reality me dejó muy mal parada. Yo soy actriz por sobre todas las cosas… En Chile me abrieron las puertas, me dieron trabajo y es lamentable la manera en que me vieron ahí”, reconoció Jibaja.

“Me da bastante pena. Pido disculpas porque hasta ese momento venía haciendo un trabajo limpio en Chile. Pero, de la misma forma, gracias al reality abrí los ojos y me saqué un peso bien grande de encima”, confesó.

En ese sentido, comentó que ahora está completamente sana y se encuentra grabando una película en Perú.

“Desde que empecé un tratamiento (siquiátrico) estoy súper clara y motivada. La gente especula un montón. (en noviembre) Fui a un hospital siquiátrico pero solamente a consultar, a hablar, y nos equivocamos de lugar porque en realidad no sabíamos que era un manicomio. Pero todo es falso, yo no me quise matar, soy fuerte, nunca lo haría”, dijo.