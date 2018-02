El divertido truco con el que unos niños intentaron “colarse” en el cine

Dos jóvenes amigos estadounidenses emplearon un viejo truco para intentar pagar por una única entrada de cine.

Estos bromistas se presentaron en la sala, uno encima del otro, tapados con un largo abrigo y con sombrero, haciéndose pasar por una sola persona.

La situación fue grabada por otro asistente quien también captó la risa que causó la situación en el lugar.

Desafortunadamente para ellos, no pudieron lograr su objetivo.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m

— Pillsbury (@stevelikescups) February 16, 2018