La guapa chilena que la rompe en reality de parejas de MTV 20 febrero

Connie Möll es una joven chilena que forma parte del reality “Are you the one? El match perfecto”, de MTV, el cual consiste en un grupo de 20 jóvenes de distintas nacionalidades que deben convivir juntos en Brasil y encontrar entre ellos a su pareja perfecta.

La estilista canina de 23 años fue contactada por la producción del programa para formar parte del “espectáculo amoroso”. “Ellos me contactaron. (Al principio) opté por ser parte del programa sólo por la plata”, reconoce la joven al LUN, puesta cuenta que sueña con perfeccionarse en el extranjero y tener su propia línea de joyería canina.

Sin embargo, Connie no sabía a lo que iba. “Nunca en mi vida había visto un reality”, confesó. Es por lo mismo que quedó sorprendida cuando llegó el primer día al encierro. “El primer día fue loquísimo. Estaban tomando mucho alcohol y yo nada, estaba muy tranquila. Me gusta la fiesta y todo, pero ese día fue realmente cómo ‘¿a qué me vine a meter?”, cuenta.

“Quería devolverme a Chile y me quedaban dos meses por delante”, agrega la joven.

Sin embargo, Möll no es la única persona de nacionalidad chilena en ingresar a la producción, pues ahí también está Cristóbal Fuenzalida, también de 23 años, quien se mostró con un perfil bajo. “No quería mostrarme al tiro avasallador, sino como un chico tranquilo”, resumió.