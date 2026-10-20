Faloon Larraguibel destapa desconocido antecedente sobre Jean Paul Pineda tras nuevo episodio judicial «Tormentoso…»

Faloon Larraguibel expuso nuevos antecedentes sobre su separación de Jean Paul Pineda. La exchica reality aseguró que el exfutbolista llevaría dos años sin cumplir con el pago de la pensión de alimentos de sus tres hijos.

La influencer abordó el tema durante un capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2. En el espacio, conversó con su compañero Tom sobre las dificultades que ha enfrentado tras el quiebre de su matrimonio.

En medio de la charla, el participante le consultó si existía un acuerdo legal que estableciera las obligaciones económicas de su expareja.

Ante la pregunta, Faloon confirmó que existe una resolución judicial. Sin embargo, afirmó que Pineda no habría cumplido con lo establecido por el tribunal.

“Sí, existe la pensión de alimentos que la dicta el tribunal, pero él no ha pagado nada, hace dos años”, sostuvo.

Faloon Larraguibel habló sobre la orden de alejamiento

Durante la conversación, la influencer también se refirió a las medidas judiciales que mantiene respecto de su exmarido. Según explicó, existe una orden de alejamiento que impide que ambos coincidan en determinados lugares.

“Tiene orden de alejamiento conmigo, no puede ir a ningún lugar donde esté yo, no me lo puedo cruzar, nada”, señaló.

Además, Faloon recordó las experiencias dolorosas que marcaron su relación con el exfutbolista. En ese contexto, reconoció que todavía siente culpa por las situaciones que vivieron sus hijos durante el matrimonio.

“Mi matrimonio fue tormentoso de principio a fin, siempre. Terminó en cosas súper dolorosas que ninguna mujer debería pasar, tampoco los niños. Aún siento mucha culpa por mis hijos, fue atroz”, expresó.

Jean Paul Pineda quedó en prisión preventiva

Las declaraciones de Faloon se conocen en medio de un nuevo episodio judicial que involucra a Jean Paul Pineda.

El exfutbolista fue detenido durante el fin de semana en San Bernardo, luego de una denuncia por una presunta agresión contra una expareja al interior de un motel.

Posteriormente, la justicia lo formalizó por los delitos de lesiones y desacato. Tras la audiencia, el tribunal decretó su prisión preventiva mientras continúa la investigación.

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