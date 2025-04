¡Éxito total! Comienza la venta general de La Gran Noche de la Corazón 2025

Como todos los años, nuestros auditores no decepcionaron, pues en la primera vez que La Gran Noche de la Corazón tenía una preventa exclusiva, para todos los clientes de Banco Estado, que duró hasta este domingo.

Pero no se preocupen los que no alcanzaron a comprar su ticket, ya que todavía quedan, pues ahora comienza la venta general para todos aquellos que no quieren perderse por nada del mundo del mejor carrete del año.

Los detalles de la venta general de La Gran Noche de la Corazón

Tal como les mencionamos, pueden ingresar desde este momento a PuntoTicket para adquirir sus entradas de La Gran Noche de la Corazón. Es por lo mismo que, aquí te dejamos con todos los precios para que elijas tu localidad favorita.

Cancha VIP – $37.950

Platea Baja Diamante – $37.950

Platea Baja Golden – $33.350

Platea Baja Silver – $31.050

Cancha – $28.750

Platea Alta Golden – $25.300

Platea Alta Silver – $23.000

Tribuna – $13.800

Silla de Ruedas – $21.160

Acompañante Silla de Ruedas – $21.160

Y si andas medio perdido con el evento anual de La Más Querida de Chile, deben saber que el próximo 11 de julio, a partir de las 20:00 horas en el Movistar Arena, podrán disfrutar de la mejor música y la compañía de nuestros queridos locutores, además de varias sorpresitas.

Pasando a lo más importante de La Gran Noche de la Corazón, este año nos pusimos las pilas y les tenemos a unos artistas que los harán bailar hasta que no pueda más. Sonora Palacios, con un homenaje a Tommy Rey, Axé Bahía, Porto Seguro, La Combo Tortuga y Zúmbale Primo, son los elegidos para esta edición.

Por último, en caso de que no puedas ir, recuerda que, al igual que todos los años, tendremos una transmisión en vivo, a través de todas las frecuencias a lo largo de Chile, nuestro sitio web y el canal de YouTube.