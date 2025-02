Tras ver pelambre en TV: Naya Fácil filtra cuál es el canal le ofreció transmitir la Gala del Pueblo

Como te hemos comentado, la polémica de la semana terminó siendo la Gala del Pueblo, la que Naya Fácil terminó cancelando el fin de semana. Luego de asegurar que no tenía el dinero suficiente para realizar el evento.

Es en este contexto que, ‘Plan Perfecto’, habló del tema, donde Cecilia Gutiérrez contó que «ahí fue el punto de inflexión, cuando supo que ningún canal lo iba a emitir. Naya se había confiado en que sería emitida por un canal y contaría con apoyo en la producción y conseguir auspiciadores. Cuando se entera que esto no iba a suceder, todo se viene cuesta abajo».

Siguiendo por esta línea, el abogado Claudio Rojas le preguntó: «Qué pasa si un canal la tuvo en vilo, esperando, que sí, que no… y de pronto, un par de horitas antes, te dicen ‘no, no hay tele’».

A lo que la periodista le respondió: «Ella tuvo una reunión la semana pasada con la Gobernación de la Quinta Región y ella aseguró que tenía un canal que la respaldaba e iba a emitir la gala. La reunión fue en la mañana y el canal la llama en la tarde para decirle que eso no iba a suceder».

La molestia de Naya Fácil con CHV

Y al parecer a Naya Fácil no le gustó mucho que no dijeran a qué canal se referían, pues a través de sus historias de Instagram lanzó: «¡Pero digan! Digan que fue el Chilevisión con quien yo estuve en reuniones. Chilevisión quería transmitir la gala. Digámoslo».

«Me llaman desde Chilevisión doce ejecutivos. Doce, en la misma mesa conmigo. Me dijeron: ‘Naya, estamos interesados en transmitir la gala y hay que ver los permisos’. Y viajé a ver los permisos con las autoridades. Después que tenía todo pensado y listo, para después decirle a las marcas: ‘oye, Chilevisión va a transmitir la gala y estos son los valores’», afirmó la influencer.

Junto con esto, Naya Fácil aseguró que también la llamaron desde Canal 13, pero solo para ofrecerle cobertura con un móvil y despachos con ‘Hay que Decirlo’. Descartando desde el primer momento una transmisión.

«Yo no sé qué habrá pasado con Chilevisión, por qué se echaron para atrás. Quizás el Mega tuvo algo que ver en la decisión… no lo sé. Pero la gala iba a ser transmitida por Chilevisión y después que yo tenía todo listo me dijeron ‘no, Naya, no se transmite acá'», cerró.