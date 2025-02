Daniella Campos termina hasta las lágrimas al hablar del conflicto de su hermana: «No la veo hace más de 20 años»

Durante la tarde de este miércoles, Daniella Campos se refirió al altercado que protagonizó su hermana, Denisse Campos, en Viña del Mar. Que terminó con la formalización de ella.

Recordemos que según los registros recogidos y los testimonios de los trabajadores del bar, la ex farandulera comenzó a insultar a los empleados del local, después de que estos le pidieran un buen comportamiento.

Denisse fue más allá, atacó y golpeó al joven que la atendió, llegando incluso a romper un vidrio. Terminó detenida y fue formalizada, con prohibición de acercarse a las víctimas y al local en cuestión.

Que dijo Daniella sobre las actitudes de su hermana

Un día después de los incidentes, su hermana, Daniella Campos, se refirió a los hechos en el programa “Zona de Estrellas”.

La panelista se mostró totalmente incrédula frente a la situación.

Partió diciendo que “quedé en shock, yo no veía a mi hermana hace muchos años, muchísimos años. Verla en esas condiciones y en esa… No reconozco ni siquiera su voz”.

“No la veo hace más de 20 años y no reconocer a un familiar tuyo, es tremendamente triste, es fuerte. Me embargó la pena y la angustia de no poder hacer nada”, detalló .

En el programa profundizó sobre el distanciamiento con su hermana, para luego reiterar que “para mí fue un shock. Ni la voz la reconozco. Me impactó mucho la voz, me impactó mucho no reconocer en una imagen a la que fue mi hermana, porque de mi hermana poco queda en esa imagen”.

“Uno no puede defender lo indefendible. En esto quiero ser honesta, yo siempre he sentido que no hay una persona haya tenido las mismas oportunidades que yo, con las mismas oportunidades y familia. Sin embargo, ella siempre fue rebelde”, concluyó.

