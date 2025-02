Así fue la reacción de Sergio Rojas al enterarse en vivo que su ex, Andrés Caniulef, tiene VIH

La noticia de las últimas horas en la farándula chilena, es la confesión en Palabra de Honor de Andrés Caniulef, quien reveló que hace ocho años vive con VIH, el cual es indetectable e intransmisible gracias al tratamiento que sigue.

Previo a que se emitiera el capítulo, LUN publicó su portada con una entrevista exclusiva al periodista. Por lo mismo que Sergio Rojas se enteró de esta situación en medio de la transmisión de su programa ‘Que te lo digo’.

Hay que recordar que el comunicador y Andrés Caniulef mantuvieron una relación entre 2021 y 2022. Frente a esto, es que decidió dedicarle un claro mensaje a través del espacio de Zona Latina.

El mensaje de Sergio Rojas a Andrés Caniulef

En primer lugar, Sergio Rojas aclaró de que es consciente que el VIH de Caniulef es intransmisible, pero que de todas formas siente que debía saber, por el romance que mantuvieron.

«A mí me parece de una irresponsabilidad brutal. Y te lo digo, Andrés, con todo el cariño del mundo. Me parece que antes de haber hecho una declaración como esta, debiste primero haberlo contado a tu círculo cercano y no me refiero solo a tus padres», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Sergio Rojas agregó: «Yo creo que cuando uno tiene una amistad con una persona, cuando uno se besa con una persona, cuando uno tiene sexo con una persona, cuando uno se acuesta, se levanta, lo que sea, con una persona, debe, por una cosa de lesa humanidad, decirle a esa persona: ‘sabes qué, tengo VIH, soy indetectable’».

«Porque uno no puede ir después de 8 años, de haber tenido varias parejas, decir: ‘no poh, compadre, no era necesario que te dijera porque no te lo voy a transmitir’. Déjame a mí esa posibilidad de decidir si quiero correr un riesgo, o si en mi mente creo que hay un riesgo», continuó.

Junto con indicar que «No estoy diciendo que el VIH sea terrible y que me voy a contagiar porque me miraron, pero creo tener el derecho a decir ‘no’. Me parece que es pésimo, que es irresponsable, que es mezquino, egoísta (…) No tomes una decisión por mí, que yo quiero tomar».

«Creo que las personas que no son capaces de decirle a alguien, con quienes hayan intercambiado fluidos, que tienen VIH indetectable… me parece que es horrible, que es enfermizo, perdón que lo diga así», cerró Sergio Rojas.