Raquel Argandoña confesó detalles de su reconciliación con Kel Calderón: «Está faltando una conversación»

Este viernes se estrena un nuevo capítulo de ‘Podemos Hablar’, en el que Raquel Argandoña sorprenderá al referirse por primera vez en extenso sobre la reconciliación con Kel Calderón, tras estar sin hablarse por cuatro años.

Hay que recordar que, el primer acercamiento se dio a fines de agosto, cuando la influencer juró como abogada y para sorpresa de todos, su madre estuvo presente en la ceremonia, acompañada de Hernán Calderón.

Es en este contexto que, en el programa de CHV, Raquel Argandoña contará detalles de quién dio el primer paso para retomar su relación.

La reconciliación de Raquel Argandoña y su hija

De acuerdo a lo consignado por Página 7, el rostro de TV+ señaló que «yo creo que dio el primer paso, cuando me invitó a su juramento como abogada. Yo pensé que no lo iba a hacer, porque dan solamente dos invitaciones. Pensé que obviamente iba a ser el papá y la otra para Renzo, su pareja».

Junto con esto, admitió que de todas formas «tenía el traje guardado», ya que no perdía la esperanza de poder asistir a esta importante ceremonia.

Además, Raquel Argandoña, confesó que estaba nerviosa de la reacción que tendría Kel Calderón. «Yo no supe reaccionar. Ella me abrazó y me decía ‘abrázame’. Yo decía, si la abrazo, capaz que me diga ‘suéltame’. Me costó abrazarla».

«Fue una Navidad distinta, porque hay un proceso lento, de reconciliación. Para una madre estar peleada con un hijo es lo peor que te puede pasar», continuó.

De todas formas, aseguró que todavía no está todo arreglado, pero que este acercamiento «se ha dado por dos grandes personas: una, que es el padre de mis hijos, Hernán Calderón; y el otro, que nos ayudó mucho desde el cielo, es Claudio Iturra».

«Yo creo que está faltando una conversación. No le tengo miedo (a la conversación), porque la he preparado cuatro años», cerró.