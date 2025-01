¿Se confirma el romance? Filtran foto de Américo y Yamila Reyna que prueba que recibieron juntos el 2025

En noviembre pasado comenzó a circular un fuerte rumor que vinculaba a Américo ni más ni menos que con Yamila Reyna, luego de que los vieran juntos paseando por la capital, además de un evento privado.

Pero la cosa no se queda así, ya que al poco tiempo se viralizaron los videos del cumpleaños de la argentina, donde estaba invitado el cantante, quien sorprendió a todos los asistentes, luego de dedicarle su conocida canción ‘El Embrujo’.

Y a pesar de que ni Américo ni Yamila Reyna han confirmado su relación, en las últimas horas se filtró una foto que demuestra que los tortolitos pasaron juntitos el Año Nuevo en Iquique, donde el intérprete participó de una fiesta en la costanera de la ciudad.

La encargada de revelar esta postal es ni más ni menos que Cecilia Gutiérrez, quien la compartió a través de su canal de difusión, comentando que se tomó en el aeropuerto mientras esperaban su vuelo.

«Me escriben altiro mis queridas PDI para contarme que están en Iquique. Él estará en el show de fin de año», escribió la periodista para acompañar el registro.

¿Qué se sabe del romance de Américo y Yamila Reyna?

Hay que recordar que Cecilia Gutiérrez fue la primera en revelar el acercamiento entre la pareja, al señalar que «hoy (domingo) vieron paseando en el Parque Bicentenario a Yamila Reyna y Américo. Estaban con el perrito de él», junto con agregar: «El miércoles también estaban en el evento de Barandarian».

Por su parte, Michael Roldán también se refirió al tema, señalando que «yo en este caso me traté de comunicar con los dos. Américo, todavía estoy esperando que me conteste de la otra vez. Yamila tampoco me contestó».

«Tengo entendido que estaríamos en condiciones de asegurar acá que esas imágenes corresponden -según mi reporteo- a que ellos están en un romance 100% real», continuó el periodista, además de indicar: «Me hablan de una relación de aproximadamente dos meses. No estamos hablando de una o dos semanas».