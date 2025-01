Pamela Díaz se refirió por qué no ha aceptado la invitación de Naya Fácil a su gala: «Tengo un tema con ella…»

En la más reciente edición del Hay que decirlo, Pamela Díaz confirmó que efectivamente recibió una invitación por parte de Naya Fácil a participar en la Gala del Pueblo.

Se debe recordar que la polémica influencer tuvo la idea, luego de que no la invitaran a la gala del Festival de Viña del Mar, a pesar de ser la reina del certamen.

¿Qué dijo “La Fiera” sobre la invitación?

Es en este contexto que, en el programa de Canal 13, Díaz explicó las razones, de por qué no ha confirmado su asistencia al evento, asegurando que “lo estoy pensando, porque tengo un tema con ella”.

“Es una cosa personal que nosotras nos vamos a sentar. Yo si quisiera ser una mina aprovechadora, con lo popular que es, voy a pararme en la gala y no pasa ninguna cosa”, agregó.

“Pero a mí me importa otra cosa con Naya, que es un afecto que tuvimos hace tiempo. Hay cosas que son personales, que no las tengo por qué decir”, continuó.

Hay que mencionar la polémica en la que estuvieron en vuelta en el pasado, cuando la actual embajadora de Viña acusó burlas de Pamela Díaz y Botota Fox durante un programa de ‘La Fiera’, por su particular piscinazo en la edición del Festival pasado.

“Si me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, ¿saben qué? No me inviten”, comentó en ese momento Naya.

Recordemos que, debido a que la influencer no sabe nadar, optó por hundir parte de su rostro en el agua.

Cabe destacar que, Naya Fácil mencionó hace unos días que la única persona que NO ESTÁ invitada a su evento es Botota Fox.

