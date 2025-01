Ex ¿Ganar o Servir? es la nueva confirmada de Palabra de Honor: «He dicho antes que me gustan los feos»

Hace tan solo unos minutos, se confirmó a una nueva participante para Palabra de Honor. Se trata de una modelo que hizo su debut en el formato reality con ¿Ganar o Servir?, y que ahora busca dejar la grande.

Estamos hablando de Javiera Belén Silva, quien se confesó sobre lo que espera de su paso por el programa. «Ahora me tengo más fe porque me siento más preparada. Ya sé cómo es, cómo funciona, y tengo la seguridad al mil por ciento», asegura.

Sobre quienes serán sus compañeros en Palabra de Honor, la joven, que se define como soltera, dice querer tener cuidado con Raimundo Cerda, ya que en ¿Ganar o Servir?, tuvieron un acercamiento romántico.

“Con Rai ya no pasa nada. Es que él se pasa, es muy patudo. Ese hombre no pierde el tiempo, literalmente está todo el tiempo coqueteando. Yo me fui del reality y él estaba ya pidiéndole volver a Gala. Es descaradísimo, así que quiero tenerlo de lejitos esta vez”, admite.

¿Qué espera de su paso por Palabra de Honor?

Por eso, dice que esta vez quiere enfocarse más en la competencia que en el romance. “Ya me salió el tiro por la culata por andarme involucrando con gente, así que lo que quiero es ganar y divertirme, con harto humor. Pero puede que pase algo o que no pase nada con nadie, yo ya he dicho antes que me gustan los feos, entonces en verdad no podría decir quién me va a gustar”, confiesa.

Finalmente, en cuanto a futuro laboral, Javiera no descarta seguir en televisión. “Me gustaría ser panelista, comentar realities, que me inviten a algún programa de cahuines, porque igual yo soy bien carepalo para decir las cosas, no tengo filtro, y yo creo que eso se necesita igual un poco”, indica.