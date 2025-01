Vecinos consternados por misterioso «defecador serial» que se volvió viral

A través de distintas plataformas se ha viralizado una acción inusual por parte de un sujeto denominado «el defecador serial», de Lousville (Kentucky, Estados Unidos).

El individuo, con una conducta repulsiva e inexplicable, ha dejado heces y orina en el jardín delantero de un vecino.

El medio Wave News reportó el desagrado de la víctima. Quien contó que la semana pasada descubrió las heces en su jardín y experimentó náuseas al enfrentarse al defecador en serie.

El afectado relató que, inicialmente, pensó que lo que había encontrado en su jardín era excremento de gato, pero al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, descubrió con horror el repugnante ataque de este individuo.

El sujeto, que llegó sin zapatos y solo con calcetines, se aproximó al umbral de la casa, se bajó el pantalón corto y, sin ningún reparo, hizo sus necesidades en pleno espacio público, justo frente a la propiedad.

«No solo dejó sus heces en nuestro jardín, sino que también orinó sobre nuestra alfombra de bienvenida», señaló el vecino, quien prefirió mantenerse en el anonimato y se identificó con el nombre de Jim.

A pesar de que el afectado ya había presentado tres denuncias a la policía esa misma noche. Los ataques del llamado «defecador serial», conocido en inglés como «porch pooper», no cesaron. El individuo, con una total falta de higiene y respeto, regresó en al menos cuatro ocasiones más en los días siguientes, repitiendo el acto repulsivo. A pesar de la amplia cobertura mediática y la exposición en redes sociales.

The Porch Pooper is my new personal hero. I hope he poops free forever pic.twitter.com/6cKjHXZOXT

— The Daily Friday (@thedailyfriday_) September 3, 2024