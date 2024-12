Daniela Aránguiz responde furiosa a rumores que la vinculan con filtración de correos en caso Jorge Valdivia

La semana pasada se armó la grande en el mundo de la televisión, luego de que en ‘Only Fama’ se revelara el contenido de un supuesto correo electrónico que habría enviado Maite Orsini a Jorge Valdivia, luego de que aparecieran las acusaciones de abuso sexual.

Según lo que reveló Mariela Sotomayor en el programa: «Tengo información sobre un mail que envió la diputada de la República, Maite Orsini, al señor Jorge Valdivia, en donde le pide perdón, en donde le pide que deje los errores atrás, le pide que partan de cero e incluso prometiéndole que si él se queda con ella, es capaz de dejarlo todo, sin miedo a perder todo, incluso renunciar a su partido».

Como era de esperar, en Zona de Estrellas no quedaron ajenos a esta situación, afirmando que el contenido del correo era verídico. Pero esto no es todo, ya que Claudia Schmitd cuestionó la filtración de esta información, apuntando a Daniela Aránguiz.

La acusación contra Daniela Aránguiz y su respuesta

«Existe la duda si Jorge Valdivia se lo dio antes de entrar a prisión a Daniela Aránguiz o si Daniela se lo sacó de algunas de sus computadoras o algo», comenzó señalando la uruguaya en el programa de Zona Latina.

Siguiendo por esta línea, Claudia Schmitd agregó que «existe esa duda, tengo entendido también que al parecer la abogada de Jorge Valdivia estaría tratando de investigar este tema, pero hay tanta historia, que yo ya no sé qué creer(…) todo el país sabe que Daniela ha hecho lo imposible para destruir a Maite Orsini».

«Ese mail, al parecer, no tengo la certeza, pero hay una conexión ahí con Daniela», continuó.

Como era de esperar, Daniela Aránguiz se enteró de las declaraciones de la panelista, por lo que no dudó en salir a responderle sin filtro en el comentario de una publicación de Instagram, el que luego replicó en sus historias.

«Basta de falsedades! Yo no tengo nada que ver, no vivo con Jorge hace dos años y no tengo acceso a nada de sus cosas personales, así que no me metan en cosas que no tengo nada que ver por favor», escribió.